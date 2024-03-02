Владимир Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин 2 марта обратился с приветственным словом к участникам Всемирного фестиваля молодежи.

Глава государства подчеркнул, что величайшей целью для России является многонациональное единство.

«Для России многонациональное единство является величайшей целью. Наша страна сложена из сотен культур и традиций, братство народов остается ее главной опорой, преимуществом и силой, помогло сокрушить нацизм», — сказал Путин.

Также в приветственном слове президент РФ напомнил о ценностях равенства, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служении Отечеству. Он подчеркнул, что эти ценности разделяет большинство населения планеты.

«Беречь мы должна сообща, вместе воплощать мечты и трудиться ради будущих поколений. Сохранять культурное наследие планеты, следовать вере и традициям предков», — цитирует президента телеканал «360».

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