Выставка «НАТО: история обмана» открылась 2 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Открытие выставки посетил спикер Народного Совета ДНР Артем Жога. Он осмотрел экспозицию, посвященную батальону «Спарта», в которой есть и личные вещи его погибшего сына, Владимира Жоги.

«На душе стало тепло, что в таком месте есть наш шеврон. Шеврон батальона «Спарта», юбилейный. И личные вещи Володи: это его капор, который он постоянно носил, его защитные очки», — сказал Жога.

Экспозицию об альянсе НАТО и его деятельности под руководством США, нацеленную на агрессию и террор, собрал Музей современной истории России. В экспозицию вошли материалы из российских музеев, архивов. Также в ней представлены экспонаты, собранные специальной межмузейной рабочей группой. Рабочую группу создало Министерство культуры РФ в 2022 году для сбора артефактов на территориях проведения СВО.

Артем Жога подчеркнул значимость этой выставки в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что молодежь, прибывшая из 180 стран мира, должна знать правду. Именно это поколение будет строить будущее, вести международные переговоры.

«Выставка очень информативна. Она показывает провал в политике США, полный проигрыш в политике США, Европейского Союза в плане изоляции нашей России. Она показывает отношение западного мира к СССР, а в последующем к России: везде присутствовал обман. После 1945 года странами Запада был создан альянс — НАТО, который подразумевал, что его работа будет нацелена на защиту и мир. Но, как практика показала, столько войн, сколько развязали НАТО и США, никто не развязывал в мире. И этот международный фестиваль показывает, что молодежь из 180 стран интересуется историей, мировыми отношениями, дружескими отношениями между странами. И еще раз показывает, что политика нашего президента, политика нашей страны идет в правильном направлении на создание мира и сотрудничества со всеми странами», — сказал Жога.

По его словам, благодаря этому иностранная молодежь узнает о том, сколько войн произошло из-за политики стран Запада.

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