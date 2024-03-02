Волонтеры Национального Центра участвуют в фестивале молодежи в Сириусе

ВФМ-2024 в Сириусе стартовал 2 марта. Фестиваль проводится по указу президента России Владимира Путина.

Активное участие в фестивале принимают волонтеры Национального Центра в Краснодарском крае

«Для волонтеров Национального Центра этот фестиваль — не только масштабное событие, но и повод продемонстрировать навыки поисково-спасательной работы. Поделиться полезными советами по безопасности, которые нужны каждому. Мы также планируем познакомить участников с работой Национального Центра в области профилактики: подробно рассказать об угрозах в сети и о том, как не попасться на уловки мошенников», — сказал глава отделения Национального Центра в Краснодарском крае Лев Крутов.

Со 2 по 6 марта на стенде Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям можно узнать о деятельности организации. Основная задача центра — создание в РФ отлаженной системы помощи несовершеннолетним.

Запланированы мастер-классы по теме «Безопасные навыки». В рамках мастер-классов гостям расскажут, как уберечь себя и своих близких от опасностей в природной, городской среде и в быту. Эксперты по цифровой грамотности расскажут про кибербуллинг, распознавание фейков в сети и влияние IT-технологий на жизнь человека.

Кроме того, 5 марта организуют квест-игру «Найти и спасти «потеряшку». Любой желающий сможет погрузиться в особенности деятельности поисковой группы. Участники квеста смогут изучить методы работы с компасом и навигатором, отработать навыки оказания первой помощи и решить другие задачи по спасению пропавшего человека.

В текущем году Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям отметит 10-летие. На сегодняшний день в его составе 46 региональных отделений. Основные направления работы — помощь поисково-спасательным отрядам в поиске пропавших несовершеннолетних, ежегодные обучения волонтеров, профилактика безопасного поведения детей и самовольных уходов. Также помощь тяжелобольным детям, соцподдержка временным переселенцам, жителям новых регионов и семьям участников СВО, а также обучение школьников основам безопасности в интернете, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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