За отказ ехать в зону СВО контрактника осудили на 3,5 года в Новороссийске

Контрактник Новороссийской дивизии ВДВ отказался ехать в зону спецоперации, поскольку боялся за свои здоровье и жизнь.

Согласно материалам дела, мужчина сообщил командованию о том, что не может отправиться в зону СВО из-за заболевания, а также подал соответствующий рапорт. Кроме того, он без уважительной причины не явился на службу в часть, так как хотел отдохнуть и уклониться от исполнения обязанностей.

Новороссийский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении части и неисполнении приказа в условиях вооруженного конфликта. Ему назначили 3,5 года колонии общего режима.

Адвокат контрактника попытался оспорить приговор в Южном военном суде и заменить срок на условный. Он привел смягчающие обстоятельства — осужденный признал вину, а дисциплинарных высказываний у него не было.

Кроме того, юрист отметил, что ранее мужчина участвовал в боевых действиях, за что был награжден медалью Суворова, а также планировал продолжить службу в зоне спецоперации. Приговор также просили смягчить в связи с тем, что у контрактника есть кредиты, которые перейдут его жене, а та не может работать, поскольку ухаживает за немощным родственником.

Эти доводы Южный военный суд отверг, признав решение первой инстанции верным в связи с характером и степенью общественной опасности преступлений. Приговор вступил в законную силу. Однако адвокат планирует обжаловать его в кассационном порядке, пишет «Ъ-Кубань».

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