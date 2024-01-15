Инициативу об изъятии имущества за фейки об армии поддержали в Правительстве РФ

Конфисковать имущество у людей, осужденных за дискредитацию Вооруженных сил РФ, предложили депутаты Госдумы.

Проект одобрила правительственная комиссия. Конфискацию предложили в тех случаях, когда осужденный действовал по найму или распространял ложную информацию в корыстных целях. Дополнения могут внести в статью 104.1 УК РФ.

Кроме того, обсуждают изъятия оборудования и орудия преступления, принадлежащие осужденному — мобильный телефон, планшет или компьютер.

Также комиссия поддержала идею об ужесточении ответственности за направленную против безопасности государства деятельность. Например, нарушителей предложили лишать госнаград, почетного или воинского звания, сообщает телеканал «360».

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