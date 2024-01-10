Изменить процедуру погребения погибших участников СВО предложили в России

Госсобрание — Курултай Башкирии внесло в Госдуму РФ законопроект, уточняющий процедуру погребения бойцов, погибших при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

Авторы инициативы предлагают разрешить представителям органов внутренних дел и публичной власти принимать участие в церемонии похорон.

В соответствии с действующим приказом Министерства обороны РФ, сейчас на похоронах военнослужащих, добровольцев и ветеранов боевых действий должны присутствовать военные. Традиционно солдаты срочной службы из ближайших воинских частей посещают церемонию по заявкам военкоматов. Однако из-за занятости сотрудников военных комиссариатов или удаленности места жительства погибшего военнослужащего иногда случается так, что вместо военных на похоронную церемонию приезжают сотрудники внутренних дел, депутаты различных уровней, главы районов и представители общественных организаций, которые обеспечивают почетный караул. Предлагаемые изменения должны закрепить их участие в похоронной церемонии на законодательном уровне.

Для этого хотят внести поправки в федеральные законы «О погребении и похоронном деле» и «О службе в органах внутренних дел РФ», сообщает телеканал «360».

Читайте также: телемост связал с родными в Краснодаре бойцов СВО на переднем крае обороны.