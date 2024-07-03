За оборот драгоценностей без пробы будут судить 58-летнего бизнесмена в Сочи 

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июле расследование уголовного дела завершили.

По данным следствия, 58-летний индивидуальный предприниматель приобрел и хранил в помещении ювелирного магазина для дальнейшего сбыта 190 единиц ювелирных изделий из драгоценного металла (подвески, колье, часы, запонки, серьги, браслеты, цепочки, кольца и печатки) без оттисков государственного пробирного клейма. Общая стоимость изъятых драгоценностей превысила 9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров и продукции без маркировки. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

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