Экс-начальника отдела Роспотребнадзора и осудили за взятки в Краснодаре

Преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении бывшего начальника отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марины Балаевой и пятерых ее подчиненных, а также предпринимателя, которых обвиняли в даче и получении взяток, 2 июля вынес Ленинский районный суд Краснодара.

По данным суда, в 2021 году начальник отдела надзора за питанием населения вместе со своим заместителем и четырьмя подчиненными систематически получала взятки от представителей коммерческих организаций. За суммы в размере от 20 тыс. до 150 тыс. рублей должностные лица Роспотребнадзора не проводили проверки в отношении организаций и «закрывали глаза» на нарушения в области соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

В случае выявления нарушений начальник отдела давала указания своим подчиненным вносить ложные сведения в акты, чтобы скрыть нарушения. Сумма взяток, полученных сотрудниками Роспотребнадзора, составила почти 500 тыс. рублей.

В ходе следствия, на движимое, недвижимое имущество и расчетные счета фигурантов, а также на изъятые в ходе обыска бывшей начальника отдела деньги в сумме белее 3,2 млн рублей, 23 тыс. евро, 105 тыс. долларов и более чем на 330 ювелирных изделий наложили арест, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суд бывшая начальник отдела вину не признала и просила ее оправдать. Суд назначил Марине Балаевой 8 лет 8 месяцев лишения свободы колонии общего режима со штрафом в размере 3 млн рублей, а также запретил ей на 7 лет занимать должности на госслужбе. Ее взяли под стражу в зале суд.

Четверым сообщникам Балаевой суд назначил от 7 лет до 7,5 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей. Еще одной подсудимой назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Представителя одной из коммерческих организаций суд признал виновной в даче взятки в крупном размере и назначил ей штраф в размере 500 тыс. рублей.

Суд принудительно безвозмездно изъял у осужденных и обратил в собственность государства деньги, полученные ими в качестве взяток. Для исполнения приговора суда суд сохранил аресты, наложенные на имущество осужденных. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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