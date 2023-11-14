За обман банков на 40 млн рублей будут судить троих жителей Кубани

В полиции завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении троих жителей Армавира, Новокубанского и Успенского районов.

По данным следствия, обвиняемые создали преступную группу для получения крупных сумм в банках через третьих лиц. Один из злоумышленников являлся сотрудником банка. С июля 2020 по февраль 2022 года аферисты убедили нескольких человек взять кредиты, обещая вернуть часть суммы после подписания договора и рефинансирование долга.

Обвиняемые получали личные документы и оформляли кредиты. После того, как деньги поступали на счета, сотрудник банка снимал деньги в банкоматах Армавира и распределял между сообщниками. Аферисты частично делали взносы по кредитным договорам. В результате пострадали два финансовых учреждения. Сумма ущерба банкам превысила 40 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На четыре объекта недвижимости обвиняемых наложили арест. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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