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За обман 170 дольщиков на 750 млн рублей будут судить застройщика в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-obman-170-dolshhikov-na-750-mln-rublej-budut-sudit-zastrojshhika-v-sochi
За обман 170 дольщиков на 750 млн рублей будут судить застройщика в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодарского края завершили расследовать уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Сочи о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель фирмы-застройщика при строительстве жилого комплекса в Адлере нарушил требования к допустимой этажности здания. Застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства и завершить строительство, а также сдать жилье в срок. В результате пострадали более 170 человек, ущерб превысил 750 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в Адлерский районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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