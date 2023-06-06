За обман 170 дольщиков на 750 млн рублей будут судить застройщика в Сочи

В полиции Краснодарского края завершили расследовать уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Сочи о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель фирмы-застройщика при строительстве жилого комплекса в Адлере нарушил требования к допустимой этажности здания. Застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства и завершить строительство, а также сдать жилье в срок. В результате пострадали более 170 человек, ущерб превысил 750 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в Адлерский районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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