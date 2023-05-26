За объекты для благоустройства в Сочи проголосовали почти 130 тыс. человек

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий на Кубани для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» продлится до 31 мая.

Сочи выдвинул на голосование восемь общественных территорий. На данный момент в голосовании в общей сложности приняли участие 129 тыс. 811 человек.

Лидером в настоящее время является участок Курортного проспекта, в районе памятника Архистратигу Михаилу Архангелу. За него свои голоса отдали 31 тыс. 160 человек. На втором месте территория на улице Светогорской в селе Нижняя Шиловка Адлерского района — 28 тыс. 519 голосов. Общественная территория в ауле Большой Кичмай Лазаревского района на данный момент набрала 26 тыс. 44 голосов. За общественную территории на улице Джапаридзе в Хостинском районе проголосовали 25 тыс. 972 человека.

Зеленая зона на улице Голубые Дали, в районе дома № 2 в Адлерском районе набрала 6 тыс. 718 голосов. За общественную территорию в переулке Донском, в районе домов № 3, № 5 в Центральном районе свои голоса отдали 4 тыс. 160 голосов. За благоустройство набережной вдоль реки Лоо в Лазаревском районе проголосовали 4 тыс. 85 человек. Меньше всего голосов набрала общественная территория на улице Володарского в Хостинском районе. За нее свои голоса отдали 3 тыс. 153 человека.

Принять участие в голосовании могут все желающие на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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