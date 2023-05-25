За благоустройство территорий по нацпроекту в Геленджике проголосовали почти 15 тыс. человек

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон в Краснодарском крае для благоустройства в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля. Оно завершится менее чем через неделю — 31 мая.

В Геленджике в этом году в голосовании представлены две общественные территории: на улице Островского, 146 и на улице Свердлова, 8. За их благоустройство проголосовали уже более 14 тыс. человек — 12 тыс. 146 человек выбрали площадку на Островского, территорию на Свердлова поддержали 2 тыс. 753 жителей.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках нацпроекта продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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