Более 78 тыс. человек проголосовали за объекты для благоустройства в Краснодаре

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон на Кубани для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» продлится до 31 мая.

В Краснодаре на голосование выдвинуты шесть общественных территорий. На сегодняшний день в голосовании приняли участие 78 тыс. 782 человека.

По числу голосов лидирует сквер имени Л. Г. Гатова на пересечении улиц Селезнева и Стасова — за него уже проголосовали 35 тыс. 779 человек. На втором месте — сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. За эту общественную территорию на данный момент отдали свои голоса 16 тыс. 104 человека. За сквер имени З. А. Чепеги в Юбилейном микрорайоне проголосовали 12 тыс. 510 человек.

Бульвар имени Кирилла Россинского в поселке Краснодарском набрал 6 тыс. 531 голос, а общественная территория на улице Зиповской 4/4 — 5 тыс. 340 голосов.

На данный момент меньше всего голосов у сквера имени Валерия Самойленко. За эту общественную территорию на пересечении улиц Постовой и Седина отдали голоса всего 2 тыс. 532 человека.

Проголосовать за общественную территорию для благоустройства может каждый желающий на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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