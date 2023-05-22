В Абинске благоустраивают набережную по нацпроекту

Территорию площадью более 78 тыс. кв. м. возле реки Абин благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы проведут поэтапно. В этом году приведут в порядок часть территории — сделают дорожки и тротуары, поставят ограждения, установят площадки для детей и малые архитектурные формы. Сейчас подготавливают основание под детскую площадку и укладывают тротуарную плитку. Готовность объекта составляет 32%.

После завершения работ на набережной появятся беседки для семейного отдыха, спортивная и волейбольная площадки, зона для воркаута и амфитеатр со сценой и местами для зрителей. Кроме того, сделают смотровые площадки и установят освещение.

Жители Кубани с 15 апреля выбирают зеленые зоны, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Онлайн-голосование продлится до 31 мая. Проголосовать может любой житель страны старше 14 лет на сайте, в личном кабинете на портале «Госуслуг» и с помощью волонтеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 591 тыс. человек уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Краснодарском крае.