Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Абинске благоустраивают набережную по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinske-blagoustraivayut-naberezhnuyu-po-natsproektu
В Абинске благоустраивают набережную по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Территорию площадью более 78 тыс. кв. м. возле реки Абин благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы проведут поэтапно. В этом году приведут в порядок часть территории — сделают дорожки и тротуары, поставят ограждения, установят площадки для детей и малые архитектурные формы. Сейчас подготавливают основание под детскую площадку и укладывают тротуарную плитку. Готовность объекта составляет 32%.

После завершения работ на набережной появятся беседки для семейного отдыха, спортивная и волейбольная площадки, зона для воркаута и амфитеатр со сценой и местами для зрителей. Кроме того, сделают смотровые площадки и установят освещение.

Жители Кубани с 15 апреля выбирают зеленые зоны, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Онлайн-голосование продлится до 31 мая. Проголосовать может любой житель страны старше 14 лет на сайте, в личном кабинете на портале «Госуслуг» и с помощью волонтеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 591 тыс. человек уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Краснодарском крае.

Статьи
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Главные правила этикета за столом
Главные правила этикета за столом
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Как сделать укол самому себе
Как сделать укол самому себе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях