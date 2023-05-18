Более 591 тыс. человек уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Краснодарском крае

Жители Кубани с 15 апреля выбирают зеленые зоны, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Вице-губернатор Андрей Прошунин поблагодарил всех участников голосования за активную позицию. Он отметил, что до окончания мероприятия еще 13 дней, его итоги подведет Минстрой РФ. В список для благоустройства в 2024 году включат те территории, за которые проголосует большинство жителей.

Например, в Сочи проголосовало более 115 тыс. жителей, в краевой столице — более 70 тыс., в Новороссийске — более 43 тыс., в Армавире свыше 32 тыс., а в Анапе свой выбор сделали 20 тыс. жителей.

Онлайн-голосование продлится до 31 мая. Проголосовать может любой житель страны старше 14 лет на сайте, в личном кабинете на портале «Госуслуг» и с помощью волонтеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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