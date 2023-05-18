В Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе за объекты благоустройства проголосовали более 266 тыс. человек

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон в на Кубани для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» продлится до 31 мая. В Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе в голосовании принял участие уже 266 тыс. 851 человек.

В Краснодаре на данный момент свои голоса за объекты для благоустройства отдали 72 тыс. 638 человек. В этом году жители выбирают из шести общественных пространств. Лидирует сквер имени Л. Г. Гатова, который расположен на пересечении улиц Селезнева и Стасова. За него проголосовали 32 тыс. 164 человека. Вторую строчку занимает сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом — 14 тыс. 715 голосов. На третьем месте рейтинга находится сквер имени З. А. Чепеги в Юбилейном микрорайоне — 12 тыс. 334 голосов. За бульвар имени Кирилла Россинского в поселке Краснодарском проголосовали 6 тыс. 320 человек. Еще 4 тыс. 809 отдали свои голоса за общественную территорию на улице Зиповской, 4/4. Меньше всего голосов у сквера имени Валерия Самойленко, расположенного на пересечении улиц Постовой и Седина — 2 тыс. 296.

Сочи выдвинул на голосование восемь объектов. На данный момент за них в общей сложности проголосовали 116 тыс. 480 человек. Больше всего голосов пока набрал участок Курортного проспекта, в районе памятника Архистратигу Михаилу Архангелу — 27 тыс. голосов. Территория на улице Светогорской в селе Нижняя Шиловка Адлерского района получила 26 тыс. 416 голосов. Общественная территория в ауле Большой Кичмай Лазаревского района — 24 тыс. 777.

За общественную территории на улице Джапаридзе в Хостинском районе проголосовали 24 тыс. 97 человек. За зеленую зону на улице Голубые Дали, в районе дома № 2 в Адлерском районе проголосовали 4 тыс. 800 человек. Свои голоса за благоустройство набережной вдоль реки Лоо в Лазаревском районе отдали 3 тыс. 973 человека. За общественную территорию в переулке Донском, в районе домов № 3, № 5 в Центральном районе проголосовали 3 тыс. 687 человек. У общественной территории на улице Володарского в Хостинском районе 1 тыс. 730 голосов.

В Новороссийске голосование ведется за три общественные территории. Это сквер в районе домов № 196-196А на улице Видова, зеленая зона на улице Пенайской от дома № 33 до дома № 51 и Октябрьская площадь между улицами Октябрьской, Горького и Рубина. Всего за объекты благоустройства проголосовали 44 тыс. 149 человек. Больше всего голосов у Октябрьской площади — 31 тыс. 98. За сквер на улице Видова проголосовали 9 тыс. 492 человека. За общественную территорию на Пенайской — 3 тыс. 559 человек.

В Анапе в голосовании участвуют три общественных пространства. Всего проголосовали 21 тыс. 116 человек. В числе объектов для благоустройства в следующем году — зеленая зона в селе Юровка на улице Садовой, 256Г (9 тыс. 613 голосов), территория в хуторе Красном, в районе улиц Придорожной, Тупиковой и Мира (6 тыс. 803 голоса) и общественная территория в селе Джигинка на улице Советской, 155 (4 тыс. 700 голосов).

Геленджик выставил на голосование две общественные территории, всего за них на данный момент проголосовали 12 тыс. 468 человек. Это территория на улице Островского, 146 (10 тыс. 69 голосов) и пространство на улице Свердлова, 8 (2 тыс. 339 голосов).

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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