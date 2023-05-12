Кондратьев: новый парк начали строить в хуторе Коржи Ленинградского района

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал 12 мая в соцсетях. Парк строят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Это будет красивая общественная территория на площади более 1,5 га. В парке появятся прогулочные и спортивные зоны, площадки для детей и велосипедов, светодиодный фонтан. Кроме того, оборудуют современную и практичную зону для отдыха. Все деревья при благоустройстве подрядчики обещают сохранить», — написал губернатор в Telegram.

Он добавил, что строительство парка планируют закончить до конца года.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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