Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: новый парк начали строить в хуторе Коржи Ленинградского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-novyj-park-nachali-stroit-v-hutore-korzhi-leningradskogo-rajona
Кондратьев: новый парк начали строить в хуторе Коржи Ленинградского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал 12 мая в соцсетях. Парк строят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Это будет красивая общественная территория на площади более 1,5 га. В парке появятся прогулочные и спортивные зоны, площадки для детей и велосипедов, светодиодный фонтан. Кроме того, оборудуют современную и практичную зону для отдыха. Все деревья при благоустройстве подрядчики обещают сохранить», — написал губернатор в Telegram.

Он добавил, что строительство парка планируют закончить до конца года.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: экотропу «Утиные плавни» в Славянске-на-Кубани планируют благоустроить до конца года.

Статьи
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях