Экотропу «Утиные плавни» в Славянске-на-Кубани планируют благоустроить до конца года

Дизайн-проект экотропы на озере Толока стал одним из победителей Всероссийского конкурса по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На благоустройство «Утиных плавней» из федерального бюджета выделили 95 млн рублей.

«Проект включает реконструкцию набережной рядом с Северным парком со стороны улицы Запорожской. В его создании принимали участие жители, они голосовали за размещение необходимых для них объектов на этой территории. Сейчас работы выполнены на 18%. Но к концу года благоустройство зоны отдыха планируют завершить», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

На экотропе оборудуют освещение, пирсы и смотровые площадки, сделают места для отдыха. Пространство разделят на несколько зон — просветительскую, тихую и общественную части.

Конкурс проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Его проводят с 2018 года. Участие в конкурсе принимают исторические поселения федерального и регионального значения и города с населением до 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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