Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Экотропу «Утиные плавни» в Славянске-на-Кубани планируют благоустроить до конца года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekotropu-utinye-plavni-v-slavyanske-na-kubani-planiruyut-blagoustroit-do-kontsa-goda
Экотропу «Утиные плавни» в Славянске-на-Кубани планируют благоустроить до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дизайн-проект экотропы на озере Толока стал одним из победителей Всероссийского конкурса по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На благоустройство «Утиных плавней» из федерального бюджета выделили 95 млн рублей.

«Проект включает реконструкцию набережной рядом с Северным парком со стороны улицы Запорожской. В его создании принимали участие жители, они голосовали за размещение необходимых для них объектов на этой территории. Сейчас работы выполнены на 18%. Но к концу года благоустройство зоны отдыха планируют завершить», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

На экотропе оборудуют освещение, пирсы и смотровые площадки, сделают места для отдыха. Пространство разделят на несколько зон — просветительскую, тихую и общественную части.

Конкурс проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Его проводят с 2018 года. Участие в конкурсе принимают исторические поселения федерального и регионального значения и города с населением до 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за благоустройство зеленых зон на Кубани проголосовали более 500 тыс. человек.

Статьи
Дефолт США: вслед за Байденом о нем заговорили банкиры Уолл-стрит
Дефолт США: вслед за Байденом о нем заговорили банкиры Уолл-стрит
Приходит на рассвете: физик рассказала, когда повышается риск инфаркта при магнитной буре
Приходит на рассвете: физик рассказала, когда повышается риск инфаркта при магнитной буре
Минус 300: диетолог рассказала, как быстро похудеть после майских праздников
Минус 300: диетолог рассказала, как быстро похудеть после майских праздников
Переострили: чем потушить пожар во рту после острой пищи
Переострили: чем потушить пожар во рту после острой пищи
Кого касается указ Путина о призыве на сборы в 2023 году?
Кого касается указ Путина о призыве на сборы в 2023 году?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях