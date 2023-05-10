Кондратьев: за благоустройство зеленых зон на Кубани проголосовали более 500 тыс. человек
Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам 10 мая.
«Жители края традиционно принимают активное участие во всероссийском голосовании по благоустройству зеленых зон. Как и в прошлом году показывают один из лучших результатов в стране. На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 500 тыс. человек. Благодарен каждому, кто не на словах, а на деле хочет изменить качество жизни в своих городах и селах к лучшему», — сказал Вениамин Кондратьев.
В 2023 году благоустраивают 142 общественные территории — скверы, набережные и парки. Эти объекты в 2022 году выбрали сами жители. Обновляют зеленые зоны во всех муниципалитетах по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«Сейчас проходит голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. Это 122 проекта парков, скверов и зон отдыха во всех городах и районах края. Сделать свой выбор могут жители старше 14 лет. Голосование продлится до 31 мая», — сказал Вениамин Кондратьев.
Самые активные в голосовании — жители Сочи, Краснодара, Анапы, Новороссийска и Армавира, а также Кавказского, Динского, Славянского и Северского районов. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».
Голосование впервые провели в 2021 году. В прошлом году участие приняли более 660 тыс. жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре за объекты для благоустройства проголосовали более 56,4 тыс. человек.