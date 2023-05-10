В Краснодаре за объекты для благоустройства проголосовали более 56,4 тыс. человек

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон в Краснодарском крае для благоустройства в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля.

«В прошлом году в рейтинговом голосовании приняли участие больше 140 тыс. горожан. На сегодняшний день к нему присоединились 56,4 тыс. человек. Призываю жителей активнее включаться, чтобы в следующем году по нацпроекту благоустроили территорию именно в вашем округе. Сейчас с большим отрывом лидирует сквер имени Гатова — за него уже отдали свои голоса больше 24 тыс. краснодарцев», — рассказал заместитель главы Краснодара Максим Онищенко.

В голосовании участвуют:

— сквер имени Гатова на улице Стасова (Карасунский внутригородской округ);

— сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом (Прикубанский внутригородской округ);

— бульвар имени Россинского в поселке Краснодарском (Прикубанский внутригородской округ);

— сквер имени Самойленко на улице Постовой напротив Городского Сада (Центральный внутригородской округ);

— территория по улице Зиповской, 4/4 (Центральный внутригородской округ);

— сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне (Западный внутригородской округ).

Территория, которая наберет большинство голосов, в следующем году благоустроят по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

В Краснодаре с 2017 года по нацпроекту благоустроили 19 зеленых зон, в том числе сквер «Садовый» и сквер имени 80-летия образования Краснодарского края, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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