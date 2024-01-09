За новогодние праздники Сочи принял более 280 тыс. туристов

В новогодние праздники средняя загрузка курорта составила 75,2%.

Наибольшей популярностью пользовались отели категории 4 и 5 звезд, а также пансионаты с лечением и санатории. В праздничные дни их загрузка составляла около 90%. С начала года апартаменты и отели горного кластера приняли 79,6 тыс. гостей.

«В новогодние праздники наш город посетили свыше 280 тыс. человек. Это на 4% выше, чем в прошлом году. Благодаря слаженной работе всех служб и принятым мерам безопасности обеспечили в Сочи все условия для комфортного и безопасного отдыха наших жителей и туристов», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Аэропорт Сочи в праздники принял более 300 тыс. пассажиров. Пригородные поезда перевезли в горный кластер 57 тыс. человек — на треть больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 15% вырос поток машин в направлении Красной Поляны.

На дорогах ежедневно дежурили 70 единиц снегоуборочной техники, использовали более 800 тонн противогололедных материалов.

Объекты туристского показа в новогодние каникулы посетили более 145 тыс. гостей — на 6% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали горные курорты, этнопарк «Моя Россия», вольерный комплекс «Лаура», парк «Ривьера», «Дендрарий», «Солохаул Парк», «Скайпарк», дача Сталина, ферма «Экзархо», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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