За ночь в Краснодарском крае уничтожили 14 украинских беспилотников

Украинские военные снова атаковали территорию России при помощи БПЛА самолетного типа в ночь на 5 июля.

Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем.

Над территорией Ростовской области за ночь уничтожили 10 БПЛА, над Запорожской областью — 26 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: шесть человек госпитализировали после атаки дронов в Приморско-Ахтарске в ночь на 5 июля. Среди пострадавших от падения обломков сбитых БПЛА — двое детей. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.