Вооруженные силы Украины в ночь на 18 июля снова предприняли попытку атаковать территорию РФ.

Российские военные своевременно обнаружили и уничтожили в Черном море десять безэкипажных катеров ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.

Кроме того, над территорией Крыма за ночь сбили 33 украинских беспилотника. Еще два БПЛА противника уничтожили в Брянской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

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