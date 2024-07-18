За ночь в Черном море уничтожили 10 украинских беспилотных катеров
Политика
18.07.2024 08:35
Вооруженные силы Украины в ночь на 18 июля снова предприняли попытку атаковать территорию РФ.
Российские военные своевременно обнаружили и уничтожили в Черном море десять безэкипажных катеров ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.
Кроме того, над территорией Крыма за ночь сбили 33 украинских беспилотника. Еще два БПЛА противника уничтожили в Брянской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.
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