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За ночь в Черном море уничтожили 10 украинских беспилотных катеров

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-noch-v-chernom-more-unichtozhili-10-ukrainskih-bezekipazhnyh-katerov
За ночь в Черном море уничтожили 10 украинских беспилотных катеров
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Вооруженные силы Украины в ночь на 18 июля снова предприняли попытку атаковать территорию РФ.

Российские военные своевременно обнаружили и уничтожили в Черном море десять безэкипажных катеров ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.

Кроме того, над территорией Крыма за ночь сбили 33 украинских беспилотника. Еще два БПЛА противника уничтожили в Брянской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

Читайте также: в Новороссийске утром 18 июля отменили сигнал атаки безэкипажных катеров. Около 5:00 в городе-герое зазвучала сирена «Внимание всем» из-за атаки безэкипажных катеров. В 7:24 сигнал тревоги отменили.

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