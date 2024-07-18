В Новороссийске отменили сигнал атаки безэкипажных катеров

В городе-герое 18 июля около 5:00 зазвучала сирена «Внимание всем» из-за атаки безэкипажных катеров. В 7:24 сигнал тревоги отменили.

Об отмене сигнала атаки безэкипажных катеров на территории Новороссийска сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Опасности для жителей Новороссийска нет!» — написал глава города-героя в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в ночь на 18 июля объявили угрозу атаки безэкипажными катерами ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь в Черном море были уничтожены 10 безэкипажных катеров.