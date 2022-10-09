За ночь паром выполнил три рейса между Крымом и Краснодарским краем
Общество
09.10.2022 08:53
Паромная переправа сейчас работает стабильно.
Паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из порта Крым 9 октября в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загрузили 13 автомобилей и 14 пассажиров. В 5:05 их доставили в порт Крым.
В 5:50 паром вышел в третий рейс. Он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», между Краснодарским краем и Крымом запустят восемь паромов. Росморречфлот организовал работу морских паромов для открытия морского сообщения в Керченском проливе.
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