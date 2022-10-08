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Между Краснодарским краем и Крымом запустят восемь паромов

Общество
08.10.2022 18:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdu-krasnodarskim-kraem-i-krymom-zapustyat-vosem-paromov
Между Краснодарским краем и Крымом запустят восемь паромов
Между Краснодарским краем и Крымом запустят восемь паромов

Росморречфлот организовал работу морских паромов для открытия морского сообщения в Керченском проливе.

Всего на переправе будут работать восемь паромов: три пассажирских, три железнодорожных и два автомобильных.

Пассажирские паромы уже готовы приступить к работе. Их вместимость: 100, 200 и 250 человек. Два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов начнут работу 9 октября.

Железнодорожные паромы прибудут в Керченский пролив в течение недели. Их вместимость составит: 30, 45 и 50 вагонов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромы начнут перевозить пассажиров из Краснодарского края в Крым с 9 октября.

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