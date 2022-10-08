Между Краснодарским краем и Крымом запустят восемь паромов
Общество
08.10.2022 18:30
Росморречфлот организовал работу морских паромов для открытия морского сообщения в Керченском проливе.
Всего на переправе будут работать восемь паромов: три пассажирских, три железнодорожных и два автомобильных.
Пассажирские паромы уже готовы приступить к работе. Их вместимость: 100, 200 и 250 человек. Два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов начнут работу 9 октября.
Железнодорожные паромы прибудут в Керченский пролив в течение недели. Их вместимость составит: 30, 45 и 50 вагонов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромы начнут перевозить пассажиров из Краснодарского края в Крым с 9 октября.
Популярные новости
- В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
- Краснодарский край готов принять на отдых 10 тыс. человек из Херсонской области
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Паромы начнут перевозить пассажиров из Краснодарского края в Крым с 9 октября
- Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?