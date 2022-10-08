Паромы начнут перевозить пассажиров из Краснодарского края в Крым с 9 октября

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Ранее паромное сообщение в Керченском проливе планировали начать 8 октября, однако сегодня этого не получится осуществить из-за погодных условий.

«Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас специалисты проводят все необходимые мероприятия для начала работы паромов в Керченском проливе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый паром в Керченском проливе уже начал переход для погрузки. Еще три парома готовятся к выходу в море.