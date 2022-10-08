Паромы начнут перевозить пассажиров из Краснодарского края в Крым с 9 октября
Общество
08.10.2022 15:00
Ранее паромное сообщение в Керченском проливе планировали начать 8 октября, однако сегодня этого не получится осуществить из-за погодных условий.
«Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Сейчас специалисты проводят все необходимые мероприятия для начала работы паромов в Керченском проливе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый паром в Керченском проливе уже начал переход для погрузки. Еще три парома готовятся к выходу в море.
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