За ночь на подлете к Крыму уничтожили восемь украинских беспилотников

Об этом 17 октября сообщил глава региона Сергей Аксенов. В результате происшествия никто не пострадал.

«За ночь на подлете к Крыму восемь БПЛА противника подавили средствами РЭБ и сбили силами ПВО», — написал он в Telegram.

Аксенов поблагодарил военных за эффективную работу. Он попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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