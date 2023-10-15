Истребитель Су-27 подняли в воздух на перехват беспилотника США над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства 15 октября обнаружили над акваторией Черного моря цель, приближающуюся к госгранице.

Для опознавания цели в воздух подняли истребитель Су-27. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США.

При приближении российского истребителя беспилотник-разведчик развернулся в сторону от российской воздушной границы. Экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было, сообщает Минобороны России в Telegram.