Два беспилотника ВСУ уничтожили в небе над Черным морем в Краснодарском крае

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БПЛА рано утром 14 октября.

Два беспилотника направлялись в сторону Краснодарского края. Российские военные вовремя заметили приближающиеся БПЛА противника и ликвидировали их.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края», — сообщает Министерство обороны РФ.

«В Сочи сработала дежурная система противовоздушной обороны: над морем сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений в городе нет», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он добавил, что все системы курорта и аэропорт работают штатно. Ситуацию контролирует городской оперштаб. По его словам, какой-либо угрозы для жителей и гостей Сочи нет, на курорте как и всегда все спокойно.

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