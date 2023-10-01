Системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края
Происшествия
01.10.2023 09:14
По данным Минобороны, 1 октября около 8:00 российские вооруженные силы пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа.
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Краснодарского края, сообщает Минобороны РФ в Telegram.
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