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Системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistemy-pvo-sbili-ukrainskij-bespilotnik-nad-territoriej-krasnodarskogo-kraya?_gl=1*1mnqp54*_ga*YW1wLXZSRnREbkYxMmtqaHd6bmZKTHN1SVFWZjE4MnRhMWd0bWU4amxFSW52SlZaaWpLSDNwWkltZmVxWV9sRXEwSEM.
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края

По данным Минобороны, 1 октября около 8:00 российские вооруженные силы пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа.

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Краснодарского края, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в двух регионах России, 10 из них — над Курской областью.

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