Системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края

По данным Минобороны, 1 октября около 8:00 российские вооруженные силы пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа.

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Краснодарского края, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в двух регионах России, 10 из них — над Курской областью.