Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в двух регионах России

ВСУ снова попытались атаковать территорию РФ с помощью БпЛА самолетного типа в ночь на 29 сентября.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 — над Курской», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В Беловском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывные устройства на подстанцию. Трансформатор загорелся. Пять населенных пунктов и больница на время оказались без электричества.

На месте работают пожарные расчеты. Электроснабжение начнут восстанавливать, как только появится возможность, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

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