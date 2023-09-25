Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Черным морем

По данным Минобороны, 25 сентября около 13:00 российские вооруженные силы пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа.

Уточняется, что средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью. Еще один украинский дрон уничтожили над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 25 сентября украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА самолетного типа. Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Республики Крым и над северо-западной частью Черного моря.