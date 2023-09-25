Российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Черным морем

В ночь на 25 сентября украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БпЛА самолетного типа.

«Средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Республики Крым и над северо-западной частью Черного моря», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные перехватили два беспилотника ВСУ над Брянской областью и еще два над Курской областью, сообщает телеканал «360».

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