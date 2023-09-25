Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Черным морем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-sily-pvo-unichtozhili-chetyre-bespilotnika-vsu-nad-chernym-morem
Российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Черным морем
Фото инфоцентр «Крымский мост»

В ночь на 25 сентября украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БпЛА самолетного типа.

«Средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Республики Крым и над северо-западной частью Черного моря», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные перехватили два беспилотника ВСУ над Брянской областью и еще два над Курской областью, сообщает телеканал «360».

Читайте также: силы ПВО уничтожили беспилотник над морем в Туапсе. Система противовоздушной обороны в Туапсе сработала рано утром 22 сентября. Было произведено два пуска в сторону моря: в 4:30 и 4:35.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях