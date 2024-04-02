За неуплату парковки в Краснодаре водителей оштрафовали на 88 млн рублей
Общество
02.04.2024 17:47
С начала года в бюджет города поступило более 140 млн рублей от парковочной деятельности.
Из них более 88 млн рублей — штрафы за неуплату парковки, более 52,5 млн рублей — оплата самой парковки.
Всего за первый квартал парковку оплатили более 770 тыс. автовладельцев.
«Вывод: платите за парковку — это дешевле, чем оплачивать штраф или работу эвакуатора», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.
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