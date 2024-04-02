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За неуплату парковки в Краснодаре водителей оштрафовали на 88 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-neuplatu-parkovki-v-krasnodare-voditelej-oshtrafovali-na-88-mln-rublej
За неуплату парковки в Краснодаре водителей оштрафовали на 88 млн рублей
Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

С начала года в бюджет города поступило более 140 млн рублей от парковочной деятельности.

Из них более 88 млн рублей — штрафы за неуплату парковки, более 52,5 млн рублей — оплата самой парковки.

Всего за первый квартал парковку оплатили более 770 тыс. автовладельцев.

«Вывод: платите за парковку — это дешевле, чем оплачивать штраф или работу эвакуатора», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре на штрафстоянку за первый день работы эвакуаторов увезли 18 машин.

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