В Краснодаре на штрафстоянку за первый день работы эвакуаторов увезли 18 машин

С 1 апреля в краевом центре снова начали работать эвакуаторы — они перевозят на штрафстоянки машины, которые припаркованы с нарушениями.

За первый день работы уже эвакуировали 18 автомобилей, последний — в 20:24, сообщается на сайте «Центра организации дорожного движения».

Рейды проводили сотрудники муниципальной службы эвакуации и городской Госавтоинспекции. В полиции считают, что небольшое количество эвакуированных машин связано с работой ведомства по информированию о возобновлении работы эвакуаторов.

«Работа по эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил дорожного движения, будет активизироваться с каждым днем более интенсивно с учетом проведения широкомасштабной кампании со стороны полиции и органов местной власти», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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