За неоплату городских парковок в Краснодаре за неделю оштрафовали 2,2 тыс. человек
На нарушителей, которые не захотели оплачивать стоянку на муниципальных парковках краевой столицы, составили административные протоколы.
Штраф за неоплату парковок составляет 3 тыс. рублей. За неделю в Краснодаре зафиксировали 2 тыс. 204 подобных нарушений.
«Чтобы избежать финансовых потерь, лучше и выгоднее сразу оплатить услугу. Все средства, поступающие с оплаты парковок и штрафов, отправляются в дорожный фонд», — рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.
Он добавил, что поступающие в казну деньги от штрафов за неуплату муниципальных парковок могут повлиять на ремонт дорог города.
Водители могут оплатить стоянку на парковках с помощью паркомата, мобильного приложения «Парковки Краснодара» или через сайт «Городские парковки», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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