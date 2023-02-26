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За неоплату городских парковок в Краснодаре за неделю оштрафовали 2,2 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-neoplatu-gorodskih-parkovok-v-krasnodare-za-nedelyu-oshtrafovali-2-2-tys-chelovek
За неоплату городских парковок в Краснодаре за неделю оштрафовали 2,2 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На нарушителей, которые не захотели оплачивать стоянку на муниципальных парковках краевой столицы, составили административные протоколы.

Штраф за неоплату парковок составляет 3 тыс. рублей. За неделю в Краснодаре зафиксировали 2 тыс. 204 подобных нарушений.

«Чтобы избежать финансовых потерь, лучше и выгоднее сразу оплатить услугу. Все средства, поступающие с оплаты парковок и штрафов, отправляются в дорожный фонд», — рассказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Он добавил, что поступающие в казну деньги от штрафов за неуплату муниципальных парковок могут повлиять на ремонт дорог города.

Водители могут оплатить стоянку на парковках с помощью паркомата, мобильного приложения «Парковки Краснодара» или через сайт «Городские парковки», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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