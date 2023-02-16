В Краснодаре с 6 марта запретят парковаться на участке улицы Красных Партизан

Остановку и стоянку запретят на нечетной стороне улицы Красных Партизан от переулка Лугового до улицы Герцена.

Ограничения вступят в силу с 6 марта. На участке установят соответствующие дорожные знаки.

Сообщается, что ограничения введут, так как оставленные на проезжей части машины создают помехи другим участникам движения.

Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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