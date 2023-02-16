В Краснодаре с 6 марта запретят парковаться на участке улицы Красных Партизан
Общество
16.02.2023 11:46
Остановку и стоянку запретят на нечетной стороне улицы Красных Партизан от переулка Лугового до улицы Герцена.
Ограничения вступят в силу с 6 марта. На участке установят соответствующие дорожные знаки.
Сообщается, что ограничения введут, так как оставленные на проезжей части машины создают помехи другим участникам движения.
Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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