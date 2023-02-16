Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре с 6 марта запретят парковаться на участке улицы Красных Партизан

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-6-marta-zapretyat-parkovatsya-na-uchastke-ulitsy-krasnyh-partizan
В Краснодаре с 6 марта запретят парковаться на участке улицы Красных Партизан
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Остановку и стоянку запретят на нечетной стороне улицы Красных Партизан от переулка Лугового до улицы Герцена.

Ограничения вступят в силу с 6 марта. На участке установят соответствующие дорожные знаки.

Сообщается, что ограничения введут, так как оставленные на проезжей части машины создают помехи другим участникам движения.

Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на пересечении улиц Дзержинского и Талалихина на 9 дней отключат светофоры.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях