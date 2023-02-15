В Краснодаре на пересечении улиц Дзержинского и Талалихина на 9 дней отключат светофоры

С 10:00 17 февраля до 16:00 25 февраля отключат шесть светофоров для транспорта и четыре для пешеходов.

Это необходимо для замены оборудования. На пересечении Дзержинского и Талалихина планируют убрать старые светофоры, заменить кабели и контроллеры управления. На участке установят опоры с новыми электронными регулировщиками.

На время замены оборудования при необходимости организуют работу сотрудников ДПС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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