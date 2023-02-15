В Краснодаре на пересечении улиц Дзержинского и Талалихина на 9 дней отключат светофоры
Общество
15.02.2023 16:53
С 10:00 17 февраля до 16:00 25 февраля отключат шесть светофоров для транспорта и четыре для пешеходов.
Это необходимо для замены оборудования. На пересечении Дзержинского и Талалихина планируют убрать старые светофоры, заменить кабели и контроллеры управления. На участке установят опоры с новыми электронными регулировщиками.
На время замены оборудования при необходимости организуют работу сотрудников ДПС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: из-за замены путей вечером 16 февраля изменится движение трамвая № 5 в Краснодаре.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75