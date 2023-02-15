Из-за замены путей вечером 16 февраля изменится движение трамвая № 5 в Краснодаре
Общество
15.02.2023 16:17
Вечером 16 февраля отремонтируют участок трамвайных путей в районе перекрестка улиц Бершанской и Краевой.
В связи с этим последний рейс трамвая № 5 от конечной остановки на улице Метальникова отправится в 21:03. После 21:20 вагоны проследуют до ТЭЦ и далее — в Комсомольский микрорайон. От конечной остановки на улице Бершанской последний трамвай № 5 уйдет в 21:30.
Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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