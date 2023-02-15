Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за замены путей вечером 16 февраля изменится движение трамвая № 5 в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zameny-putej-vecherom-16-fevralya-izmenitsya-dvizhenie-tramvaya-5-v-krasnodare
Из-за замены путей вечером 16 февраля изменится движение трамвая № 5 в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вечером 16 февраля отремонтируют участок трамвайных путей в районе перекрестка улиц Бершанской и Краевой.

В связи с этим последний рейс трамвая № 5 от конечной остановки на улице Метальникова отправится в 21:03. После 21:20 вагоны проследуют до ТЭЦ и далее — в Комсомольский микрорайон. От конечной остановки на улице Бершанской последний трамвай № 5 уйдет в 21:30.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре стартовали общественные обсуждения по строительству трамвайной ветки к Немецкой деревне.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях