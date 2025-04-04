За неоплаченную парковку в Краснодаре водителей оштрафовали на 114,5 млн рублей

С начала года в бюджет краевого центра поступило более 200 млн рублей от парковочной деятельности.

Из них 114,5 млн рублей — штрафы за неуплату парковки, 88,5 млн рублей — оплата парковки.

«Все полученные средства идут на содержание транспортной инфраструктуры города», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2025 году мэрия краевой столицы планирует увеличить вместимость платных муниципальных парковок. Соответствующее постановление подписано 25 марта. Утверждено 5 зон организации платных стоянок на 1 тыс. мест, охватывающих 358 участков улично-дорожной сети.

Известно, что в первую зону войдут платные автостоянки на улицах Красноармейской, Рашпилевской и Седина, во вторую — на Комсомольской и Октябрьской, в третью — на Постовой и Ставропольской.

Всего в настоящее время в краевом центре доступно 270 платных парковок общей вместимостью 11 тыс. 645 машиномест.

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