Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят на тысячу мест

В 2025 году мэрия краевой столицы планирует увеличить вместимость платных муниципальных парковок.

Соответствующее постановление подписано 25 марта. Утверждено 5 зон организации платных стоянок на 1 тыс. мест, охватывающих 358 участков улично-дорожной сети.

Известно, что в первую зону войдут платные автостоянки на улицах Красноармейской, Рашпилевской и Седина, во вторую — на Комсомольской и Октябрьской, в третью — на Постовой и Ставропольской.

Всего в настоящее время в краевом центре доступно 270 платных парковок общей вместимостью 11 тыс. 645 машиномест, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на администрацию города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципальные парковки подорожают минимум на 30 рублей в Краснодаре. Повышение стоимости прокомментировали в дептрансе города.

«Нам нужно повысить процент оборачиваемости парковочных мест. Все денежные средства, которые получаем от парковочной деятельности, в дальнейшем расходуются на транспортную инфраструктуру города», — рассказал начальник отдела парковочного пространства дептранса Краснодара Роман Мануйлов.

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