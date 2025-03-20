Муниципальные парковки подорожают минимум на 30 рублей в Краснодаре

Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале департамента транспорта краевой столицы и мэрии. Уже подготовлен проект постановления по изменению тарифов. Сейчас его проверяет прокуратура.

Сейчас городские парковки поделены на пять зон, стоимость парковки на самой бюджетной из них составляла 30 рублей.

Если проект согласуют, и он вступит в силу, то цены изменятся так:

Зона № 1 — с 60 до 90 рублей;

Зона № 2 — с 52 до 80 рублей;

Зона № 3 — с 40 до 70 рублей;

Зона № 4 — с 30 до 60 рублей;

Привокзальная площадь, зона № 5 — со 100 до 200 рублей.

В прошлом году, в бюджет мэрии поступило больше 800 млн рублей. С чем связано повышение стоимости в этот раз и куда направят вырученные средства — рассказали в дептрансе Краснодара.

«Нам нужно повысить процент оборачиваемости парковочных мест. Все денежные средства, которые получаем от парковочной деятельности, в дальнейшем расходуются на транспортную инфраструктуру города», — рассказал начальник отдела парковочного пространства департамента транспорта администрации Краснодара Роман Мануйлов.

Эксперты отметили, что изменение стоимости парковок на пробки не повлияют. Но жителям и гостям Краснодара надо будет подстроиться под неудобства.

«Они все равно будут платить за парковку, поскольку там также остается бесплатный лимит до 15 минут, они будут как можно быстрее возвращаться, чтобы успеть и не платить», — говорит урбанист Мирослав Гриценко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», платные парковки принесли бюджету Краснодара 823,5 млн рублей за 2024 год. Из этой суммы 532 млн рублей поступили от штрафов за неуплату, а 291,5 млн — от оплаты парковочных мест. Средства направят на содержание дорожно-транспортной инфраструктуры города. Всего в Краснодаре действуют 270 муниципальных парковок общей вместимостью 11,6 тыс. мест.

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