За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 20% в Краснодарском крае

C 31 марта по 6 апреля на Кубани зафиксировали более 3,1 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями, в том числе 548 случаев гриппа.

При этом люди старше 15 лет составляют порядка 69% от общего числа заболевших. Среди детей наиболее подвержена инфекции возрастная группа от 7 до 14 лет. Среди выделенных вирусов сезонных ОРВИ преобладают РС-вирусы и риновирусы, среди гриппозных — вирусы гриппа В. Случаи групповой заболеваемости не выявили.

Всего за прошлую неделю на Кубани наблюдается снижение заболеваемости респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей на 20%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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