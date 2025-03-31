В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью

В соцсетях появилась информация о том, якобы по России начал распространяться новый вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру.

В Роспотребнадзоре сообщили, что это фейк, и отметили, что стране постоянно ведут эпидемиологический мониторинг и геномный эпиднадзор. Так, новый вирус выявлен не был.

Кроме того, в России сейчас стабильна ситуация с респираторными инфекциями и снижается уровень заболеваемости COVID-19. Однако активность вирусов гриппа А и В пока сохраняется, сообщает 360.ru со ссылкой но пресс-службу Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», федеральная служба следит за эпидемиологической ситуацией в мире в связи с тем, что ВОЗ продолжает считать ситуацию с распространением оспы обезьян чрезвычайной. По данным Роспотребнадзора, в странах Африки лабораторное подтверждение имеет только 21% от всех предполагаемых случаев. В ведомстве также заявили, что риски распространения оспы обезьян в регионах РФ отсутствуют.

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