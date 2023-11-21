За неделю в Краснодарском крае выявили почти 900 случаев коронавируса

Всего за неделю на Кубани заболели 522 женщины и 335 мужчин. Самому младшему заболевшему месяц, старшему — 91 год.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Краснодаре — 326, Сочи — 160 и Тимашевском районе — 55. В Мостовском районе заболели 27 человек, в Армавире — 26, в Новороссийске — 25, в Белореченском районе — 25.

В Белоглинском районе 21 заболевший, в Усть-Лабинском районе — 20, в Северском — 19, в Ейском и Тихорецком — по 12. В Кореновском районе 11 положительных тестов, в Горячем Ключе, Каневском и Новопокровском районах. В остальных районах выделили менее 7 случаев заражения.

Госпитализировали за неделю 177 жителей Кубани. Выписали 731 пациента, спасти не удалость одного, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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