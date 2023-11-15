Новая версия вакцины «Спутник V» может появиться в поликлиниках в декабре

Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что клинические испытания обновленной вакцины «Спутник Лайт» уже завершили.

«Если все будет так, как мы договорились с Минздравом в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде декабря «Спутник Лайт» появится в гражданском обороте», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что полная версия «Спутника V» появится в поликлиниках немного позже. По словам ученого, в исследовании обновленной вакцины от COVID-19 приняли участие 50 человек. Ощутимых побочных эффектов от нее ни у кого из них не выявили, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Гинцбург предупредил, что вакцина «Спутник V» уже почти год не защищает от коронавируса. Прошлым летом, когда появились новые варианты штамма «омикрон», эффективность препарата упала в 8 раз. Немного позже, с появлением новых подвидов «омикрона» — уже в 20 раз.