Гинцбург: вакцина «Спутник V» уже почти год не защищает от коронавируса

Академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью поделился информацией об актуальной эффективности вакцины, разработанной в их научном центре.

По его словам, вакцина «Спутник V» эффективно защищала пациентов лишь в течение первых лет — примерно с августа 2020 года по июль 2022. Прошлым летом, когда появились новые варианты штамма «омикрон», эффективность препарата упала в 8 раз. Немного позже, с появлением новых подвидов «омикрона» — уже в 20 раз.

«Когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем», — рассказал Гинцбург.

Ученый добавил, что менять состав «Спутника V» надо было еще прошлым летом, но этого не произошло. Он отметил, что клинические испытания обновленной версии вакцины от COVID-19 планируют завершить к 10 декабря, сообщает «Газета.ru».

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