Иммунолог Крючков предупредил россиян о новой волне коронавируса

Новый пик заболеваемости COVID-19 ожидается в ноябре.

Иммунолог Николай Крючков сообщил, что рост заболеваемости в России начался с конца августа и начала сентября.

«Более-менее явным он будет с начала октября. Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным», — отметил доктор.

По словам врача, пик заболеваемости придется на ноябрь, однако в декабре она будет снижаться.

«На новогодние праздники должно быть традиционно заметное снижение заболеваемости. При благоприятном сценарии мы получим относительно спокойный эпидсезон. Что будет с конца января следующего года, непонятно», — рассказал врач.

Кроме того, специалист подчеркнул, что мутации вируса продолжаются, из-за чего может появиться более агрессивный вариант патогена. Таким может стать «пирола» — BA.2.86 подвариант «омикрона».

«Пока нет доказательств его появления в России, но он уже распространяется во многих странах и отличается большим количеством новых мутаций. Пока нет доказательств, что он более опасен, чем предшествующие подлинии «омикрона», но он рассматривается как подозрительный», — сообщил доктор.

Крючков напомнил, что прививка — наиболее надежный способ защититься от COVID-19, сообщил радио Sputnik.

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