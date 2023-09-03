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Врач травматолог-ортопед рассказала, чем опасна неправильная осанка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-travmatolog-ortoped-rasskazala-chem-opasna-nepravilnaya-osanka
Врач травматолог-ортопед рассказала, чем опасна неправильная осанка
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Длительное нарушение осанки чревато появлением серьезных проблем со здоровьем. Лечение должен назначать только врач.

«Нарушение осанки, искривление позвоночника – это диагноз, здесь нельзя заниматься самолечение. Потому что можно усугубить ситуацию. Когда мы сутулимся, идет изменение положения позвонков, идет формирование межпозвонковых протрузий и грыж», — рассказала травматолог-ортопед Ольга Левченко.

Неправильная осанка влияет и на кровоток. Из-за этого человек может ощущать постоянную сонливость, головокружения и слабость.

«Если вы сутулитесь, если у вас асимметрия плеч, лопаток, боли в спине, надо обратиться к врачу. Чаще всего это ортопед, он назначит обследование и поставит точный диагноз», – посоветовала врач.

Среди основных причин сутулости: сидячий образ жизни, проблемы с ногами и неправильное распределение нагрузки при тяжелых работах или в спортзале.

«В зависимости от ситуации врач подскажет, какой метод подойдет. Это может быть мануальная терапия, лечебная физкультура, тренировки для укрепления мышц спины. Можно поставить ортопедические стельки или стельки с правильным распределением нагрузки по стопе, чтобы разгрузить мышцы», — рассказала Левченко.

В более серьезных случаях, например, при сколиозе 3-4 степени, могут назначить операцию, сообщает радио Sputnik.

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